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Общество

Медведь набросился на двух мужчин и чуть не разорвал одного из них в Иркутской области

В Иркутской области медведь чуть не разорвал мужчину
Pascal Huot/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутской области медведь напал на двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тайшетского округа.

Инцидент произошел 17 августа в лесу возле деревни Соляной. Хищник набросился на двоих жителей Тайшета в возрасте 64 и 67 лет.

В результате один из них получил множественные раны лица и грудной клетки, он находится в реанимации. Второму мужчине медведь искусал левую голень, ему оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение. О случившемся сообщили специалисту районного отделения охотников и рыболовов для проведения превентивных мероприятий.

До этого медведь вломился в подъезд жилого дома в российском селе. Лесничие ликвидировали хищника.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области собака защитила двух мужчин при нападении медведя.

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