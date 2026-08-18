Медведь набросился на двух мужчин и чуть не разорвал одного из них в Иркутской области

В Иркутской области медведь чуть не разорвал мужчину

В Иркутской области медведь напал на двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тайшетского округа.

Инцидент произошел 17 августа в лесу возле деревни Соляной. Хищник набросился на двоих жителей Тайшета в возрасте 64 и 67 лет.

В результате один из них получил множественные раны лица и грудной клетки, он находится в реанимации. Второму мужчине медведь искусал левую голень, ему оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение. О случившемся сообщили специалисту районного отделения охотников и рыболовов для проведения превентивных мероприятий.

До этого медведь вломился в подъезд жилого дома в российском селе. Лесничие ликвидировали хищника.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области собака защитила двух мужчин при нападении медведя.