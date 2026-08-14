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Общество

Родителей школьников предупредили о мошеннических схемах перед 1 сентября

Эксперт Ушаков: перед 1 сентября мошенники начали атаковать родителей школьников
Константин Михальчевский/РИА Новости

Накануне нового учебного года мошенники вновь активизировались, нацелившись на родителей учеников. Об этом в беседе с RT рассказал Денис Ушаков, занимающий должность пресейл-инженера в компании «Спикател».

По его словам, аферисты используют доверие к школам и официальным органам, подталкивая доверчивых граждан к необдуманным и быстрым действиям.

Одной из самых распространенных схем нынешнего сезона стали поддельные электронные дневники и копии сайтов образовательных платформ. Родителям сообщают о блокировке учетной записи либо о необходимости повторной активации, после чего направляют на фальшивый ресурс. Там злоумышленники выманивают логины, пароли, сведения с портала «Госуслуги», а также коды подтверждения из СМС.

Другая уловка — звонки от мнимых сотрудников школы. Они могут попросить назвать код, якобы нужный для подтверждения аккаунта, доступа к дневнику или зачисления ребенка в класс.

Не меньшую опасность несут сообщения о «школьных выплатах» к 1 сентября, субсидиях и пособиях. Получателям предлагают перейти по ссылке и указать паспортные данные, банковские реквизиты или СМС-код. В итоге человек лишается денег или доступа к своему профилю.

Кроме того, родителей могут привлекать обещаниями бесплатных школьных наборов, подарков и сертификатов. Подобные ссылки нередко ведут на фишинговые сайты или содержат вредоносные файлы.

Специалист советует никогда не сообщать коды из сообщений и не переходить по ссылкам из неожиданных писем и уведомлений. Если мошенникам уже стали известны данные карты или код, необходимо незамедлительно обратиться в банк, заблокировать карту и обновить пароли.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана родителей в России.

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