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Общество

Компания мигрантов изнасиловала девушку без сознания и снимала процесс на камеру

В Германии трое мигрантов изнасиловали девушку и снимали ее
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Компания иностранцев надругалась над девушкой в Германии, один из подозреваемых скрылся в Англии. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, мужчины в возрасте 19, 20 и 25 лет встретили 17-летнюю девушку на автобусной остановке в одном из районов Дортмунда и предложили ей выпить.

Во время распития алкоголя пострадавшая потеряла сознание и была изнасилована молодыми людьми. При этом один из них снимал процесс, на видео заметно, как они смеются, наслаждаясь происходящим

К моменту, когда о ситуации узнали сотрудники правоохранительных органов, 25-летний мужчина уже скрылся в Лондоне. При этом все трое уже попадались полиции из-за нападений с угрозами, ограблениями или торговлей наркотиками.

Сбежавшего молодого человека перевезли в Германию. В скором времени состоится судебное заседание по делу.

До этого в Австралии ученики элитной школы и их приятель изнасиловали сверстницу в переулке. В августе текущего года они предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что компания мужчин похитила стоявшую у обочины девушку и изнасиловала ее.

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