Трое учеников элитной школы надругались над одноклассницей

В Австралии трое подростков из элитной школы-интерната The Scots College предстанут перед судом по обвинению в изнасиловании одноклассницы. Об этом сообщает издание News.com.

Инцидент произошел в пригороде Сиднея. По версии следствия, двое 14-летних подростков и их 13-летний приятель, надругались над сверстницей в одном из переулков. Выяснилось, что подозреваемые в нападении учатся в одной из старейших школ города, стоимость обучения в которой превышает 50 тысяч долларов в год.

В ходе обысков в домах подростков полицейские изъяли электронные устройства, муляжи оружия, лазерные указки и номерной знак. Подростков доставили в участок, им предъявлены обвинения в насилии при отягчающих обстоятельствах и домогательствах. Судебное заседание назначено на 25 августа. Подробности о состоянии пострадавшей девочки неизвестны.

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