Россиянку парализовало во время плавания из-за редкой и ядовитой медузы

Baza: на Бали туристку из РФ парализовало во время серфинга

На Бали российская туристка едва смогла выбраться из воды из-за укуса медузы. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, девушка по имени Дарья занималась серфингом и плыла к месту, где можно подождать подходящую волну. В этот момент она почувствовала сильную боль в ноге и заметила полосы на коже.

Дарья отправилась к плававшей недалеко лодке, когда поняла, что ее состояние ухудшается. Наблюдались боли в спине, головокружение и проблемы с движениями.

Туристке удалось добраться до лодки. К моменту, когда ее доставили в местную больницу, у нее уже было парализовано туловище до груди.

«Медики спасли туристку: антигистаминные препараты, уколы и капельница нормализовали состояние, боль и паралич вскоре прошли», – сообщается в публикации.

Как выяснилось позже, причиной произошедшего стала медуза «португальский кораблик». Этот вид является редким, на щупальцах его представителей находится большой количество яда.

Ранее сообщалось, что ростовчанка попала в больницу после укуса паука на даче.