Полиция в Японии попросила жителей не напиваться после землетрясения

Полиция японской префектуры Кумамото обратилась к местным жителям с просьбой не злоупотреблять алкоголем после землетрясения, чтобы не отвлекать экстренные службы от ликвидации последствий стихии, пишет Sora News.

Полицейские подчеркнули, что не призывают полностью отказываться от спиртного, однако чрезмерное употребление может привести к дракам, отравлениям и другим происшествиям, требующим вмешательства полиции или медиков.

При этом после землетрясения жители Кумамото не стали пить заметно больше. За первую неделю полиция получила 27 вызовов, связанных с пьяными людьми в общественных местах. По словам правоохранителей, примерно такое же количество подобных инцидентов фиксировалось и до стихийного бедствия.

Как пишут СМИ, Кумамото известна в Японии культурой употребления сётю — традиционного крепкого алкогольного напитка. В регионе даже распространены специальные конусообразные чашки «соракю», которые невозможно поставить на стол, не допив содержимое.

Ранее сообщалось, что в японскую префектуру Кумамото после землетрясения направили тысячи военных.