Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В Германии раскритиковали руководство бассейна за «день темнокожих посетителей»

Бассейн в Берлине осудили за мероприятие только для темнокожих посетителей
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В Берлине разгорелся спор вокруг общественного бассейна, в котором планировали провести шестичасовое мероприятие исключительно для темнокожих посетителей, пишет Daily Mail.

Бассейн должен был быть недоступен 14 августа для остальных посетителей с 12:00 до 18:00. Организаторы просили публику уважать формат мероприятия, подготовленного совместно с антидискриминационным проектом Every One Teach One.

Решение вызвало критику, поскольку бассейн изначально представляли как инклюзивное общественное пространство, доступное всем желающим бесплатно, а на его строительство потратили около €300 тыс.

После разгоревшейся дискуссии в бассейне отменили мероприятие. Представители объяснили решение соображениями безопасности, заявив, что инициатива для темнокожих посетителей стала объектом расистских нападок и угроз.

Ранее десятки мужчин штурмом взяли открытый бассейн в Германии на фоне жары.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 14 августа. Судьба переговоров по Украине, обыски на «Горбушке» и наказание за песню
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!