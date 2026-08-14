В Германии раскритиковали руководство бассейна за «день темнокожих посетителей»

Бассейн в Берлине осудили за мероприятие только для темнокожих посетителей

В Берлине разгорелся спор вокруг общественного бассейна, в котором планировали провести шестичасовое мероприятие исключительно для темнокожих посетителей, пишет Daily Mail.

Бассейн должен был быть недоступен 14 августа для остальных посетителей с 12:00 до 18:00. Организаторы просили публику уважать формат мероприятия, подготовленного совместно с антидискриминационным проектом Every One Teach One.

Решение вызвало критику, поскольку бассейн изначально представляли как инклюзивное общественное пространство, доступное всем желающим бесплатно, а на его строительство потратили около €300 тыс.

После разгоревшейся дискуссии в бассейне отменили мероприятие. Представители объяснили решение соображениями безопасности, заявив, что инициатива для темнокожих посетителей стала объектом расистских нападок и угроз.

Ранее десятки мужчин штурмом взяли открытый бассейн в Германии на фоне жары.