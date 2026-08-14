Генконсульство РФ прокомментировало новость об отравлении россиян в Аланье

ТАСС: генконсульство РФ не получало сигналов об отравлении туристов в Аланье

Сообщения о массовом отравлении российских туристов в отеле турецкого курорта Аланья не подтверждаются обращениями в генконсульство России в Анталье, заявили ТАСС в дипмиссии.

О том, что отдыхающие в отеле Rubi Platinum Sign в пригороде Аланьи Авсалларе россияне массово отравились устрицами, сообщал Telegram-канал Baza со ссылкой на самих туристов.

«В генконсульство относительно упомянутого отравления обращений не поступало. На данный момент информация о массовом характере отравления не подтверждается», — говорится в заявлении дипломатического ведомства РФ в Анталье.

Дипломаты порекомендовали российским туристам, если те окажутся в подобной ситуации, срочно обращаться за медпомощью, в консульские учреждения или ситуационно-кризисный центр МИД России для регистрации факта случившегося и получения необходимой помощи.

Кроме того, в генконсульстве напомнили выезжающим на отдых за границу россиянам о необходимости оформлять туристическую медицинскую страховку для получения врачебной помощи на месте в случае необходимости.

Ранее россияне стали жаловаться на загрязнения в Аланье.