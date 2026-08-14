Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Российские туристы отравились устрицами в Турции

Baza: туристы из России массово отравились устрицами в элитном турецком отеле
Shutterstock

Российские туристы массово отравились устрицами в элитном отеле и попали в больницу. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Последние дни роскошного отдыха в Rubi Platinum Sign турецкого города Авсаллар закончились для Анны (имя изменено) больничной палатой и курсом антибиотиков. Девушка рассказала «Базе», что попробовала деликатес в ресторане а-ля карт — и уже на следующий день ее самочувствие резко ухудшилось», — говорится в посте.

По данным канала, женщину пришлось экстренно госпитализировать. В больнице ей поставили капельницу и ночь не отпускали обратно в отель. Врачи диагностировали острую бактериальную инфекцию, следует из сообщения.

Оказалось, что и другие гости отеля жаловались на похожие симптомы после роскошного ужина с устрицами, некоторые также попали в больницу. Анна утверждает, что персонал отеля никак не отреагировал на случившееся. Россиянка назвала такое отношение недопустимым, учитывая, что отдых обошелся примерно в полмиллиона рублей на двоих.

Ранее в ЯНАО более полусотни человек отравились пиццей и суши из доставки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!