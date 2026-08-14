Российские туристы отравились устрицами в Турции

Российские туристы массово отравились устрицами в элитном отеле и попали в больницу. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Последние дни роскошного отдыха в Rubi Platinum Sign турецкого города Авсаллар закончились для Анны (имя изменено) больничной палатой и курсом антибиотиков. Девушка рассказала «Базе», что попробовала деликатес в ресторане а-ля карт — и уже на следующий день ее самочувствие резко ухудшилось», — говорится в посте.

По данным канала, женщину пришлось экстренно госпитализировать. В больнице ей поставили капельницу и ночь не отпускали обратно в отель. Врачи диагностировали острую бактериальную инфекцию, следует из сообщения.

Оказалось, что и другие гости отеля жаловались на похожие симптомы после роскошного ужина с устрицами, некоторые также попали в больницу. Анна утверждает, что персонал отеля никак не отреагировал на случившееся. Россиянка назвала такое отношение недопустимым, учитывая, что отдых обошелся примерно в полмиллиона рублей на двоих.

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