Во Франции отменили закон о защите несовершеннолетних от соцсетей

Конституционный совет Франции отменил важное положение закона о защите детей, который запрещал использование социальных сетей для лиц младше 15 лет. Об этом сообщает AFP.

Судьи отметили, что данная мера является «непропорциональным вмешательством в свободу выражения и распространения информации».

Закон, принятый парламентом 21 июля, планировалось ввести в действие с 1 сентября. Он запрещал бы детям до 15 лет пользоваться такими платформами, как TikTok, Snapchat, X и Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), а также социальными функциями таких сервисов, как YouTube.

Ограничения касались бы комментариев, каналов обмена контентом, некоторых мессенджеров, включая WhatsApp (также принадлежит Meta), и определенных онлайн-игр. Согласно исследованию французского регулятора Arcom, более двух третей детей в возрасте от 10 до 14 лет поддерживают запрет на социальные сети для своей категории.

Конституционный совет пришел к выводу о несоразмерности данного запрета. В частности, он мог бы охватывать интернет-сервисы, риски которых для здоровья и безопасности детей не были подтверждены. Изначально законопроект предусматривал исключения для образовательных и научных ресурсов, однако Конституционный совет посчитал эти исключения слишком узкими.

Также возникли вопросы относительно систем проверки возраста. Закон требовал от платформ внедрения механизмов для определения возраста пользователя при регистрации, но конкретные технические условия этой проверки в тексте закона не были указаны. Конституционный совет отметил, что законодатель не предусмотрел достаточных мер защиты конфиденциальности пользователей.

При этом Конституционный совет рассматривал только первую статью закона, касающуюся социальных сетей. Судьи не выносили решения по другому положению того же закона — запрету на использование мобильных телефонов в школах, который должен вступить в силу с 1 сентября.

Ранее в Госдуме РФ предложили обсудить с детьми ограничение доступа к соцсетям.