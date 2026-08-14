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Общество

В 70 регионах России запустили новый сервис для туристов

Сервис для заселения с помощью «Цифрового ID» заработал в более чем 800 отелях России
beton studio/Shutterstock/FOTODOM

Сервис для заселения в гостиницу с помощью «Цифрового ID» в мессенджере «Макс» заработал в более чем 800 отелях в 70 субъектах России, сообщает пресс-служба мессенджера.

С помощью сервиса туристы могут пройти регистрацию на стойке в гостинице без бумажного паспорта. Цифровой QR-код в смартфоне исключает риск ошибки при ручном вводе.

Больше всего гостиниц с регистрацией с помощью «Цифрового ID» расположено в Татарстане, Псковской, Ульяновской, Новгородской и Кировской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Как отметил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, бизнес и туристы положительно отзываются о новой технологии.

«Дальнейшая синхронизация информационных систем и обучение персонала остаются приоритетными задачами на ближайшие месяцы», — сказал он.

По словам вице-президента по стратегическим проектам VK Рустама Хайбуллова, сервис упростил жизнь для гостиничной отрасли и пользователей.

«При заселении гостю не нужно предъявлять бумажные документы и заполнять анкету — достаточно показать QR в «Максе», а представителю отеля — отсканировать его и сверить с данными в базе», — отметил он.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года все отели с номерным фондом более 50 номеров обязаны обеспечить возможность заселения через «Макс».

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