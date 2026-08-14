Черепаха сбежала из дома и была найдена спустя 2 недели в 20 км от дома

В Канаде домашняя шпороносная черепаха по кличке Молли сбежала от хозяев. Спустя две недели ее обнаружили в природном заповеднике — примерно в 20 километрах от дома, пишет UPI.
Сотрудники заповедника сначала не поверили посетителям, которые сообщали о большой черепахе. Этот вид обитает в Африке и в дикой природе Канады не встречается. Работники предполагали, что люди принимают ее за местную каймановую черепаху или даже большой камень.
Выяснилось, что 15-летняя черепаха пропала из дома примерно за две недели до обнаружения в парке. Теоретически она могла самостоятельно преодолеть все 20 километров: сотрудники заповедника отметили, что Молли оказалась очень активной и постоянно пыталась сбежать даже после спасения.
Однако специалисты считают более вероятной другую версию. Черепаху мог заметить на дороге кто-то из автомобилистов и, решив, что это местное дикое животное, отвезти ее в заповедник.
В итоге хозяйку Молли удалось найти, и необычная путешественница вернулась домой.
Ранее сообщалось, что в Греции репортер спас черепаху из крупного пожара в прямом эфире.