В Мьянме произошла вспышка холеры, госпитализированы сотни людей

Минздрав Мьянмы: в Янгоне 200 человек госпитализированы с признаками холеры

В столице Мьянмы Янгоне произошла вспышка холеры: около 200 человек госпитализированы с характерными симптомами заболевания, у более 90 пациентов диагноз подтвержден лабораторно. Об этом сообщает издание The Star со ссылкой на минздрав страны.

У всех госпитализированных схожие проявления болезни — острая диарея, слабость и обезвоживание. По данным минздрава Мьянмы, 54 пациента находятся в тяжелом состоянии. Зафиксирован один летальный случай — это был пожилой человек в возрасте 92 лет.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в четырех центральных районах города — Ланмадо, Лата, Пабедан и Кьяуктада. Власти взяли пробы воды и продуктов питания в потенциально опасных зонах и временно закрыли уличные ларьки с едой.

Врачи связывают вспышку с сезоном муссонных дождей, которые привели к затоплениям и загрязнению водопроводной воды. По данным BBC, большинство случаев связано с употреблением доставленной еды, а также уличной пищи и некипяченой воды.

Власти призвали жителей пить только кипяченую воду, тщательно мыть руки и избегать нечистой пищи. Владельцы ресторанов в пострадавших районах получили предписания о необходимости использовать перчатки и головные уборы при готовке. По данным ВОЗ, в сезон дождей риск вспышек кишечных инфекций в стране особенно высок.

Ранее мигранты в Сеуте массово заболели чесоткой.