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Общество

В США проверят безопасность детей на платформе Roblox

Сенат США начал проверку возможного использования платформы Roblox педофилами
Ilya Moskovets/Global Look Press

Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули и его коллега-демократ от Иллинойса Дик Дурбин объявили о начале расследования возможных сексуальных преступлений против детей на платформе Roblox.

Сенаторы напомнили о нескольких случаях, когда совершеннолетние пользователи платформы совершали «серьезные акты насилия и вредили детям, с которыми они знакомились на Roblox».

«Roblox делает приоритетом доход и показатели активности, а не безопасность и благополучие наших детей. Предполагаемая преступная деятельность на платформе требует расследования со стороны Конгресса», — отмечается в заявлении.

10 июня в Минцифры РФ подтвердили, что игровая платформа Roblox возобновила работу на территории страны без ограничений. В ведомстве отметили, что компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей.

Роскомнадзор заблокировал Roblox в декабре 2025 года по причине массовых и неоднократных случаев распространения материалов, пропагандирующих экстремистскую и террористическую деятельность, призывы к насилию и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее хакеры начали взламывать Roblox-аккаунты россиян через TikTok.

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