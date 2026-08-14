Названа возможная причина пожара в здании дома Щербакова в Петербурге

Здание дома Щербакова в Санкт-Петербурге могло загореться из-за кухни ресторана, расположенной на первом этаже, огонь по вытяжке поднялся на крышу здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Предварительно, на кухне готовили что-то на открытом огне, который проник в вытяжку, где скопились остатки масла. Пошло распространение выше и достигло крыши», — отметил источник.

Пожар в историческом здании в центре Петербурга произошел 14 августа. Инцидент произошел на Адмиралтейском проспекте. У дома №8 вспыхнула кровля, изначально площадь пожара составила 30 квадратных метров, затем она увеличилась до 100 кв.м.

Для ликвидации пожара были привлечены шесть единиц техники и 30 сотрудников экстренных служб. В результате случившегося пострадали два человека, данные об их состоянии не поступали.

Ранее огонь охватил парковку с автомобилями в Санкт-Петербурге.