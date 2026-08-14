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Общество

«Веселый молочник» Уолкер надеется, что его семья получит гражданство до конца года

Фермер Уолкер надеется, что его жена и дети станут гражданами РФ до Нового года
justuswalker/VK

«Веселый молочник» Джастас Уолкер из Алтайского края выразил надежду, что его жена и дети станут гражданами РФ до конца года. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы сходили в миграционную службу. Мы получили перечень документов, которые надо. Галочку поставили рядом с каждым документом, который у нас уже есть. Сделали пометки, каких документов не хватает», — сказал он.

По словам Уолкера, он хочет подать полный пакет документов в миграционную службу к середине сентября.

Уолкер перебрался в Красноярский край вместе с родителями, когда ему было 12 лет. Позже его семья вернулась в США, но Джастас принял решение остаться в России. В 2016 году он вместе с супругой обосновался в Алтайском крае, семья воспитывает троих дочерей. Сейчас фермер активно занимается производством молочной продукции и развивает экотуризм.

7 августа Уолкер рассказал, что его супруга и дети своевременно не продлили вид на жительство (ВНЖ). При этом самому Уолкеру выдворение не грозило, так как у него есть российский паспорт. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Уолкер достроил экокемпинг на Алтае.

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