Эксперт рассказала, как правильно ухаживать за новорожденным ребенком

После выписки из роддома необходимо правильно следить за гигиеной новорожденного ребенка, соблюдая ряд важных правил. Об этом kp.ru рассказала ассистент кафедры неонатологии ИНОПР Пироговского Университета Василиса Авраменко.

По словам специалиста, сразу после выписки можно начинать купать ребенка каждый день, поскольку неотпавший пуповинный остаток не является противопоказанием для этой процедуры. Для мытья малыша рекомендуется использовать отдельную детскую ванночку с водой, температура которой будет составлять от 36,5 до 37,5 градусов. Контролировать этот показатель можно с помощью водного термометра.

Неонатолог напомнила, что ежедневный уход за новорожденным включает обработку глаз и кожных складок. Глаза следует протирать ватой или ватным диском, смоченным теплой водой из-под крана. Движения должны идти от внешнего уголка глаза к внутреннему — по направлению движения слезы. Складки кожи также рекомендуется ежедневно протирать теплой водой, уделяя особое внимание шее, подмышкам и участкам за ушами.

Для купания и подмывания эксперт посоветовала использовать жидкие средства, поскольку их химические свойства обычно более щадящие для кожи, чем у кускового мыла. В то же время влажными салфетками не стоит пользоваться регулярно из-за возможных реакций на содержащиеся в них консерванты.

Помимо этого, нет необходимости чистить нос и уши ребенка каждый день. Неонатлог также призвала не пользоваться ватными палочками и турундами.

«Аспиратор слизи может быть использован только в случае простудного заболевания ребенка, в ежедневном уходе его использовать не нужно», — добавила она.

Ногти можно стричь уже в первые дни жизни. Для этого следует использовать безопасные детские ножницы. А для ухода за кожей рекомендуется иметь два вида крема: подсушивающий с оксидом цинка и увлажняющий. При покраснении или опрелостях в складках используют подсушивающее средство, при сухости кожи — увлажняющее.

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