Врач раскрыла, от каких продуктов стоит отказаться кормящим матерям

Кормящим мамам лучше не употреблять острую пищу и специи с резким запахом — они придают грудному молоку характерный привкус и ребенок может отказаться от вскармливания. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. Врач перечислила, от чего еще стоит отказаться в период вскармливания младенца.

«Никаких алкогольных напитков, никаких тоников, естественно, мама употреблять не должна. Не рекомендуются остро пахнущие специи, имеющие яркий запах, — чеснок, лук. Вот эти вещества дают грудному молоку привкус, и ребенку не понравится, он может отказаться от грудного вскармливания в таком случае. Ну и различные специи типа карри. Осторожным нужно быть с зелеными овощами и фруктами, потому что их содержание в молоке может у ребенка вызывать расстройство желудка. Должна быть полноценная еда [в рационе матери], которая обязательно содержит белковую пищу. Это рыба, мясо, птица, бобовые в небольшом количестве, обязательно кисломолочные продукты — творог, сыр, кефир, йогурты, это все в обязательном порядке. Нельзя отказываться от круп, от хлеба грубого помола, от каш», — сказала она.

Врач посоветовала кормящим мамам исключить в первые три месяца из рациона продукты, вызывающие аллергию.

«Я бы рекомендовала исключить потребление мамой овощей, фруктов и продуктов, которые могут вызывать аллергические реакции. Шоколад, кофе, клубнику, цитрусовые — надо остерегаться, потому что это может вызвать аллергическую реакцию у малыша. В отношении грудного вскармливания надо понимать, что это единственное полноценное питание для новорожденного. Желательно, чтобы мама на ранних сроках до 4-6 месяцев кормила по 6-7 раз в сутки, то есть каждые 3-3,5 часа. Потом можно обсудить с педиатром введение каких-то других продуктов, многое зависит от того, что доктор видит, обследуя ребенка», — заключила она.

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