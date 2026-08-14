В Московской области загорелся рынок

В подмосковном Подольске произошел пожар на Елисаветинском рынке

В подмосковном Подольске зафиксировано возгорание на Елисаветинском рынке. Как передает Telegram-канал «Осторожно, Москва», пламя вспыхнуло в одном из павильонов торгового объекта.

Свидетели происшествия отмечают, что густой дым стремительно заполнил торговые ряды и заволок пространство вокруг.

В мэрии городского округа Подольск прокомментировали ситуацию с возгоранием на рынке по адресу: Большая Серпуховская улица, 229. По официальным данным, огонь охватил 30 квадратных метров территории, при этом сведений о пострадавших нет.

На место происшествия незамедлительно выехали спасательные подразделения и сотрудники экстренных служб.

В данный момент пожарные занимаются тушением огня, эксперты уточняют обстоятельства случившегося.

Вечером 8 августа в Подольске загорелось трехэтажное кирпичное здание больницы, находящееся на улице Кирова, 28. В ликвидации возгорания были задействованы 16 спецмашин и группа из 40 спасателей.

Ранее экскурсионный катер с сотней туристов полностью сгорел в Турции