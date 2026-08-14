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Общество

СМИ: в Россию завезли опасный мед с нейротоксином

SHOT: «безумный» мед с природным нейротоксином появился в России
Alek Kurniawan/Shutterstock/FOTODOM

В Россию привезли опасный мед, в составе которого содержится природный нейротоксин. Продукт может спровоцировать обморок, удушье и галлюцинации, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

«В интернете свободно можно заказать дикий мед гигантских гималайских пчел. За 100-граммовую баночку продавцы просят от 8 тыс. рублей. Утверждается, что продукт помогает предотвратить рак, снижает холестерин, укрепляет иммунитет, повышает потенцию, борется с язвами и другими расстройствами ЖКТ», — сказано в посте.

Однако медики предупреждают: от такого лакомства можно «заработать» тяжелое отравление с резким падением давления и пульса, тошнотой, рвотой, головокружением, галлюцинациями, проблемами с дыханием и потерей сознания. В тяжелых случаях возникают судороги и опасные сбои сердечного ритма.

Причина — граянотоксины, содержащиеся в некоторых видах рододендрона, из нектара которого пчелы делают такой мед. Сообщений об отравлениях этим в России пока нет, заключает канал.

Ранее россиянам назвали самые полезные для здоровья сорта меда.

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