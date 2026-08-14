Россиянам рассказали, как часто нужно менять зубную щетку

При замене зубной щетки нужно ориентироваться не на календарь, а на состояние щетины — она должна сохранять рабочую геометрию. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила Екатерина Крутицкая, химик-технолог в стоматологическом производстве.

«Рабочий инструмент щетки — это филаменты. Когда пучки начинают расходиться и «пушиться», геометрия контакта с зубом меняется, и качество очистки падает. Если новая щетка уже через пару недель превращается в «маленькую пальму», проблема не в браке производителя, а в избыточном давлении при чистке, которое само по себе травмирует десны. При этом, если после чистки налет остается, не стоит сразу винить щетку: даже идеальная новая щетка не справится с плотными межзубными контактами (для них нужны нить или ершики) и не удалит зубной камень», — отметила Крутицкая.

Чтобы щетка служила максимально эффективно, ее достаточно тщательно промывать, ставить вертикально и давать высохнуть на воздухе. Хранить влажную щетку в закрытом футляре не рекомендуется.

«Наша задача — не продлить жизнь щетке любой ценой, а заменить инструмент тогда, когда он перестает сохранять рабочую геометрию», — пояснила эксперт.

По ее словам, не меньше мифов окружает и зубную пасту. Существует устойчивое мнение, что зубы или бактерии привыкают к одному составу, поэтому пасту нужно регулярно менять.

«Доказательств этому нет. Если паста подходит, содержит необходимую концентрацию фторида и не вызывает нежелательных реакций, ей можно пользоваться постоянно. Менять пасту имеет смысл только тогда, когда меняются задачи: появилась чувствительность, сухость во рту, проблемы с деснами или просто захотелось нового вкуса. Исключение составляют лечебные средства с антисептиками (например, с хлоргексидином) — их применяют строго по показаниям и короткими курсами», — резюмировала Крутицкая.

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