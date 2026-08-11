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Общество

В ЯНАО более полусотни человек отравились пиццей и суши из доставки

112: в Салехарде более 50 человек заболели сальмонеллезом из-за еды из доставки
Rabizo Anatolii/Shutterstock/FOTODOM

Более полусотни человек отравились суши и пиццей в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным журналистов, людям стало плохо после употребления еды из «Доставки суши и пиццы Wasabi89». В публикации уточняется, что сальмонеллез лабораторно подтвердили у 51 жителя города.

«Среди заболевших — 18 детей», — подчеркивается в тексте.

Авторы материала отметили, что госпитализация потребовалась восьми пострадавшим, включая трех несовершеннолетних. Врачи оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На ситуацию также обратили внимание специалисты Роспотребнадзора, которые организовали противоэпидемические мероприятия.

29 июля в Следственном комитете России заявили, что в детском лагере «Чкаловец» в Новосибирской области госпитализировали шесть детей. У несовершеннолетних диагностировали энтеровирус. Всего на территории учреждения отдыхали 900 детей, однако из-за случившегося было принято решение досрочно завершить третью летнюю смену для старшей дружины. Сотрудники СК РФ начали доследственную проверку.

Ранее десятки человек отравились во время отдыха в одной из гостиниц Ставропольского края.

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