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Общество

Строители нашли сундук с золотом на сумму $10 млн во время ремонта подвала

В Бельгии строители нашли сундук с золотом стоимостью $10 млн во время ремонта
Police Dendermonde

Строители, ремонтировавшие подвал старого здания в бельгийском Синт-Гиллис-бэй-Дендермонде, случайно обнаружили настоящий клад. В стене был спрятан сундук с золотом, предварительная стоимость которого оценивается примерно в $10 млн, пишет Daily Mail.

Внутри находились золотые слитки, самородки и большое количество монет. Рабочие сразу сообщили о находке владельцу здания — благотворительной организации CAW Oost-Vlaanderen — и вызвали полицию.

Теперь правоохранители пытаются установить происхождение сокровищ. На некоторых слитках обнаружены отметки, относящиеся примерно к 1957–1961 годам, однако кто и зачем спрятал золото в стене, пока неизвестно.

Следователям также предстоит проверить, не связано ли золото с преступлениями прошлого, и попытаться найти его законных владельцев или их наследников. По словам представителей организации, расследование происхождения клада может занять несколько лет.

Пока неясно и то, кому в итоге достанется многомиллионная находка — владельцу здания, строителям или возможным наследникам человека, спрятавшего золото.

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