В Приморье незнакомец приставал к школьнице

Во Владивостоке полиция задержала 20-летнего мужчину. который приставал к 16-летней девочке на улице. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на детской площадке на улице Полковника Фесюна. К девочке подошел неизвестный мужчина и пытался познакомиться. Испуганная школьница обратилась за помощью к прохожим, очевидцы помогли ей связаться с семьей и удерживали злоумышленника до приезда полиции.

Стражи порядка задержали 20-летнего гражданина и доставили его в отдел. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

До этого в Москве суд избрал меру пресечения для мужчины, которого обвиняют в съемке женщин в метро. Инцидент произошел на станции «Беговая» в час-пик. Находясь в подземном переходе, он опустил камеру и стал снимать одну из пассажирок под юбкой. Когда происходящее заметили, подозреваемого задержали.

Ранее в Москве арестовали Маяковского за приставания к девушкам.