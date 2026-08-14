В Тверской области пьяный мужчина оголился перед прохожими на остановке

В Тверской области 58-летний мужчина оголился и стал демонстрировать себя людям на остановке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта в городе Вышнем Волочке. Пьяный местный житель оголился и стал демонстрировать себя прохожим — его сняли на камеру. После появления кадров в соцсетях полицейские нашли и доставили нарушителя в отдел.

В отношении мужчины составили административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Суд назначил ему наказание в виде трех суток административного ареста.

До этого неадекватный мужчина оголился и шокировал прохожих в Екатеринбурге. Сначала очевидцы подумали, что мужчине стало плохо: он неожиданно лег на землю и прислонился к дереву, но затем спустил штаны и трусы.

Ранее житель Казани оголился в лифте перед девятилетней девочкой.