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Общество

Пьяный мужчина оголился перед прохожими на остановке в Тверской области

В Тверской области пьяный мужчина оголился перед прохожими на остановке
Telegram-канал Полиция 69

В Тверской области 58-летний мужчина оголился и стал демонстрировать себя людям на остановке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта в городе Вышнем Волочке. Пьяный местный житель оголился и стал демонстрировать себя прохожим — его сняли на камеру. После появления кадров в соцсетях полицейские нашли и доставили нарушителя в отдел.

В отношении мужчины составили административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Суд назначил ему наказание в виде трех суток административного ареста.

До этого неадекватный мужчина оголился и шокировал прохожих в Екатеринбурге. Сначала очевидцы подумали, что мужчине стало плохо: он неожиданно лег на землю и прислонился к дереву, но затем спустил штаны и трусы.

Ранее житель Казани оголился в лифте перед девятилетней девочкой.

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