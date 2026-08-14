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Общество

В Домодедово у пассажира из Дубая изъяли сумки на 6,2 млн рублей

ФТС: в аэропорту Домодедово задержали мужчину с сумками Hermes за 6,2 млн рублей
ФТС России

Домодедовские таможенники обнаружили у 30-летнего россиянина, прилетевшего из Объединенных Арабских Эмиратов, три сумки Hermès общей стоимостью 6,2 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ на официальном сайте.

Пассажира остановили для выборочного контроля в «зеленом» коридоре. Инспектор обратил внимание на целлофановые пакеты в ручной клади мужчины. Внутри находились три сумки в фирменных коробках: две модели Kelly — белого и синего цвета — и черная модель Birkin.

Россиянин заявил таможенникам, что не знал, что находится в переданных ему пакетах. По его словам, в Дубае их отдал ему незнакомый человек. Также мужчина сообщил, что не был знаком с правилами таможенного оформления.

Проведенная экспертиза установила, что все три сумки являются оригинальными изделиями из натуральной кожи теленка. Товары изъяли.

В отношении пассажира возбудили два дела об административных правонарушениях: по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров и статье 16.3 КоАП РФ за несоблюдение установленных запретов и ограничений. Нарушителю может грозить штраф до двукратной стоимости товара, а также возможная конфискация изъятых изделий.

До этого работники ФТС задержали в столичном Шереметьево пассажира с драгоценностями на сумму 9,2 млн рублей. В кармане его куртки было пять колец, кулон, две фигурки в виде сердца и овна, а в чемодане – пара серег в виде веера, кулон, две фигурки-пагоды, браслет, колье и сертификаты Gem Research Center. Каждое из 14 украшений было упаковано в зип-пакет.

Ранее в Калининграде таможенники пресекли ввоз 4,6 млн пачек сигарет на 703 млн рублей.

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