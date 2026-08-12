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Общество

Драгоценности на 9,2 млн рублей нашли у пассажира в Шереметьево

ФТС: в Шереметьево задержан гражданин с драгоценностями на 9,2 миллиона рублей
ФТС России

В московском аэропорту Шереметьево задержали пассажира с драгоценностями на сумму 9,2 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба на официальном сайте.

Инспекторы остановили 38-летнего мужчину на «зеленом» коридоре. В кармане его куртки было пять колец, кулон, две фигурки в виде сердца и овна, а в чемодане – пара серег в виде веера, кулон, две фигурки-пагоды, браслет, колье и сертификаты Gem Research Center. Каждое из 14 украшений было упаковано в зип-пакет.

Пассажир рассказал, что прилетел в Москву для оплаты штрафа, а ювелирные изделия планировал взять с собой при выезде из России. По его словам, о правилах перевозки драгоценностей он не знал.

Экспертиза установила, что драгоценности изготовлены из золота 750-й пробы и платины 950-й пробы со вставками из бриллиантов, рубинов, сапфиров и других драгоценных камней.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров).

До этого суд в Санкт-Петербурге передал в федеральную собственность 26 квадрокоптеров на общую сумму свыше 13 млн рублей. Летательные аппараты прибыли в Россию из Китая на имя ИП Ковалева К. В., однако были изъяты, так как пересекли таможенную границу ЕАЭС с нарушениями. Получатель не стал обращаться за получением товара. Таможня попросила признать квадрокоптеры бесхозными, что и было сделано.

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