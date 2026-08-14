В Следкоме раскрыли подробности удара ВСУ по Брянску

СК: среди пострадавших при атаке ВСУ на жилой дом в Брянске пожилые и ребенок

В числе раненых при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Брянске пожилые люди и ребенок. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в беседе с РИА Новости.

«Среди пострадавших — пожилые люди и малолетний», — сказала она.

Также, по словам Петренко, удар ВСУ по жилому дому в Брянске говорит о сознательном терроре и цинизме Киева. По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.

О ракетном ударе 14 августа сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Он уточнил, что при ударе пострадали шесть местных жителей, еще один получил травмы, несовместимые с жизнью.

Раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. По данным Ковальчука, в жилом доме возник пожар, ведется ликвидация последствий. Жильцы эвакуированы. На данный момент власти региона оценивают последствия налета. Ковальчук отметил, что будет организовано восстановление.

Ранее АЗС и несколько автомобилей пострадали в Брянской области из-за атаки ВСУ.