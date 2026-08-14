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Общество

Ефимов: новый теннисный центр появится в Мневниковской пойме

Ефимов: площадь теннисного центра в Мневниковской пойме превысит 22 тыс. кв. м
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

В Мневниковской пойме появится новый теннисный центр, который дополнит современный спортивный кластер, сообщает глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что в Мневниковской пойме появится несколько спортивных объектов и благоустроенное общественное пространство.

«Появление современного теннисного центра станет важным этапом развития спортивной инфраструктуры Мневниковской поймы и северо-запада столицы в целом. Площадь объекта составит 22,5 тыс. кв. м. Центр будет построен в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта», — сказал Ефимов.

Он добавил, что для реализации проекта Москва выделила инвестору земельный участок площадью более 2,2 гектара.

«Спортивное ядро комплекса будет состоять из просторных залов для большого тенниса, настольного тенниса и падел-тенниса, бассейна и нескольких фитнес-залов.
Завершить строительство объекта планируется в 2029 году», — рассказал Ефимов.

В департаменте градостроительной политики рассказали, что облик теннисного центра будет отличаться современной эстетикой.

«Фасады выполнены с использованием различных материалов: основу остекления составляют витражные системы из алюминиевых профилей, наполняющие интерьеры естественным светом. Цоколь здания будет облицован керамогранитными плитами, а глухие поверхности дополнены навесными алюминиевыми панелями. Внутреннее пространство спроектировано с четким зонированием потоков посетителей и служебных зон», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что прилегающую территорию благоустроят и озеленят. На территории появится универсальная площадка для пляжных видов спорта и вместительный паркинг.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что всего с начала 2026 года в столице построили 39 социальных объектов.

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