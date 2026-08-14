В «Единой России» предложили упростить обжалование неверных штрафов для автомобилистов

Ситуации, когда водители получают требования об оплате старых штрафов, а вернуть ошибочно перечисленные деньги практически невозможно, недопустимы, заявил руководитель центрального исполкома партии «Единая России» Александр Сидякин.

Он отметил, что нужно избавиться от лишней бюрократии, если начисление ошибочно или не подтверждается.

«В официальных приложениях и на сайтах важно предусмотреть отдельное окно для жалоб и оперативной связи с ответственными службами. До оплаты человеку нужно показывать фото нарушения, его описание, дату и точное время», — сказал он.

Сидякин добавил, что партия предлагает сделать информацию о штрафах полной, а механизм обратной связи рабочим и доступным.

«Цифровой сервис призван дать водителю возможность быстро проверить начисление, оспорить ошибку и вернуть деньги в случае необоснованного списания», — заключил он.