Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В «Единой России» предложили упростить обжалование неверных штрафов для автомобилистов

«Единая Россия» защитит автомобилистов от ошибочных штрафов
«Газета.Ru»

Ситуации, когда водители получают требования об оплате старых штрафов, а вернуть ошибочно перечисленные деньги практически невозможно, недопустимы, заявил руководитель центрального исполкома партии «Единая России» Александр Сидякин.

Он отметил, что нужно избавиться от лишней бюрократии, если начисление ошибочно или не подтверждается.

«В официальных приложениях и на сайтах важно предусмотреть отдельное окно для жалоб и оперативной связи с ответственными службами. До оплаты человеку нужно показывать фото нарушения, его описание, дату и точное время», — сказал он.

Сидякин добавил, что партия предлагает сделать информацию о штрафах полной, а механизм обратной связи рабочим и доступным.

«Цифровой сервис призван дать водителю возможность быстро проверить начисление, оспорить ошибку и вернуть деньги в случае необоснованного списания», — заключил он.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!