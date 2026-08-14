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Общество

Россияне предпочитают отдых в деревнях и на фермах

OneTwoTrip: среди россиян стабильно отмечается спрос на сельский туризм
Attasit saentep/Shutterstock/FOTODOM

В России отмечается стабильный спрос жителей на агротуризм – многие предпочитают отдыхать в деревнях и на фермах. Количество бронирований в объектах размещения сельской местности в текущем сезоне по отношению к прошлому сохранилось на прежнем уровне, сообщает RT со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Аналитики подсчитали и выяснили, что в среднем одна ночь в сельском отеле или на ферме обходится туристам в 12,2 тыс. рублей, что на 5% выше, чем годом ранее.

Что касается наиболее востребованных направлений для сельского туризма, то в первую пятерку входят Ленинградская и Московская области, Алтай, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия. Причем, как правило, большинство путешественников выбирают короткий формат отдыха, отдавая предпочтение поездкам на 2,2 дня.

Интересно, что в сфере агротуризма выросло число тех, кто предпочитает путешествовать в одиночестве – число таких бронирований увеличилось на 9% год к году. Аналитики связывают это с тем, что россияне начали относиться к таким поездкам как к способу побыть наедине с собой, устроить цифровой детокс или выбрать новое место для работы на удалёнке.

До этого исследователи сообщали, что в России растёт спрос на путешествия в регионах с развивающимся агротуризмом, спрос на аренду загородных домов в девяти таких регионах вырос на 41% по данным за 2025 год. Как отмечают эксперты, россияне выбирают агротуризм с целью отдохнуть на природе и вживую увидеть, как устроено сельское хозяйство.

В Госдуме ранее нашли способ повысить интерес к сельскому туризму.

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