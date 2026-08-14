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Общество

Обвиняемую в подрыве российского военного в Севастополе заключили под арест

РИА Новости: женщину арестовали по обвинению в подрыве сотрудника Минобороны РФ
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Женщину, подозреваемую в подрыве российского военного в Севастополе, арестовали на два месяца. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что ей вменили обвинение по статье о терроризме.

«Суд избрал в отношении Р. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

Как сообщал Telegram-канал Shot, женщина намеренно ждала, пока мужчина подойдет к нужной скамейке, и, когда это произошло, нажала кнопку на пульте, чтобы устройство сдетонировало. Известно, что она работала менеджером по рекламе.

Инцидент произошел на Столетовском проспекте Севастополя, недалеко от жилого массива. Военный проходил мимо скамейки, когда устройство сработало. Предполагается, что оно было заложено под скамейкой или урной, пострадавшего спасти не удалось. Как писал Telegram-канал 112, военный был капитаном 1-го ранга, его личность не раскрывается.

Ранее ФСБ задержала жителя Крыма по подозрению в подготовке теракта в Крыму.

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