Россиянка втянула 16-летнего сына и его друга в наркоторговлю

В Тюменской области мать втянула 16-летнего сына и его друга в наркоторговлю

В Тюменской области женщина втянула в наркоторговлю своего 16-летнего сына и его несовершеннолетнего друга. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все случилось в конце февраля. По версии следствия, женщина вступила в преступный сговор, чтобы распространять наркотики на территории города Ишима через тайники-закладки. При этом она вовлекла в преступления своего сына и его друга.

Злоумышленники забрали наркотики из тайника в Тюмени и расфасовали их в 67 свертков. После этого подростки отправились в Ишим и стали размещать там закладки.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали злоумышленников, по факту случившегося возбудили уголовные дела. В данный момент расследования завершены, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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