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Общество

Пенсионерам рассказали, что поможет им сэкономить при оплате ЖКУ

Специалист Бондарь: компенсации помогут пенсионерам сэкономить при оплате ЖКУ
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Компенсации и субсидии помогут пенсионерам сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Так, по его словам, в возрасте от 70 до 79 лет они могут компенсировать половину взноса за капитальный ремонт, с 80 лет государство полностью погашает эту статью расходов. При этом эксперт уточнил, что компенсация не освобождает от платежей, денежные средства возвращаются позже на банковскую карту или через почтовое отделение.

Он добавил, что субсидии рассчитываются исходя из регионального норматива по площади. Например, в Москве для одиноко проживающего гражданина он составляет 33 кв. м.

«Это значит, что если пенсионер живет в квартире площадью 70 кв. м, то даже в возрасте 80 лет государство компенсирует 100% стоимости взноса только за 33. За оставшиеся придется платить самостоятельно в полном объеме», – пояснил Бондарь.

Пенсионеры могут также обратиться за субсидией на оплату ЖКУ, если расходы по этой статье больше определенного порога личного бюджета. Для этого нужно обратиться в органы социальной защиты населения, в многофункциональный центр или подать заявление через портал «Госуслуги».

Депутат Госдумы Никита Чаплин до этого в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что пенсионеры в России могут компенсировать взносы на капитальный ремонт и получить адресную субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Ранее россиянам назвали крайний срок оплаты ЖКУ в августе.

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