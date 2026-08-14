В Госдуме напомнили, что возраст не может быть основанием для увольнения

Работодатель не может уволить сотрудника из-за его возраста — это дискриминация. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС.

«Если пенсионер добросовестно выполняет свою работу, работодатель не имеет права уволить его по возрасту. Трудовой кодекс един для всех», — сказал депутат.

Дискриминация по возрасту при установлении условий труда запрещена, уволить пенсионера можно только на общих основаниях, то есть по соглашению сторон, по собственному желанию, при сокращении штата, в связи с ликвидацией организации или за дисциплинарные проступки, рассказал Свищев.

При этом при сокращении штата пенсионеры имеют преимущественное право на оставление на работе. По закону, при равной производительности труда и квалификации предпочтение отдается работникам с более высокой квалификацией и стажем работы, подчеркнул он.

В случае увольнения из-за возраста пенсионерам следует обратиться в Государственную инспекцию труда, которая проведет проверку и может выдать работодателю предписание о восстановлении работника, также можно обратиться в прокуратуру или подать иск в суд, добавил парламентарий.

До этого генеральный директор НПФ «Ингосстрах» Оксана Иванова заявила, что главная ошибка россиян за 5–10 лет до выхода на пенсию — рассчитывать только на государственные выплаты. При зарплате 100 тыс. рублей пенсия может составить около 27 тыс. рублей, поэтому без собственных накоплений доход человека резко сократится.

Ранее сообщалось, что число работающих на пенсии россиян за год выросло более чем на 725 тысяч.