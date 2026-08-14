В Россию стали чаще приезжать на заработки женщины из КНДР

В социальных сетях распространились видео из КНДР, на которых множество молодых женщин отправляются организованными группами на заработки в Россию. Об этом сообщает kp.ru.

Девушки отработают контракт, заключенный с российскими компаниями, и затем вернутся в Северную Корею. При желании они могут заключить новый договор.

Издание отмечает, что мигранты из Северной Кореи работали в России давно, но раньше это были в основном мужчины. Они приезжали на разные производства, лесозаготовки и т.д. Теперь же в Россию все чаще едут молодые девушки, но в другие сферы.

Женщины из КНДР работают в России швеями на производстве, в общепите, в сельскохозяйственной отрасли. Они приезжают организованными группами, заранее знают, где будут проживать, не расстаются. К ним приставлены свои повара, врачи, переводчики и бригадиры. Как только контракт заканчивается, северокореянки так же все вместе возвращаются на родину, говорится в статье.

Ранее на Западе сообщили о резком росте доходов КНДР благодаря России.