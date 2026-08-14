Уровень Амура у Хабаровска поднялся на полметра выше неблагоприятной отметки

Уровень воды в Амуре возле Хабаровска поднялся на 8 см и превысил 5 м

Уровень воды в реке Амур возле Хабаровска поднялся на 8 см и преодолел отметку в 5 м. Этот показатель на полметра выше неблагоприятных значений, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Кравчук.

«Уровень Амура поднялся на 8 см, сейчас отметка достигла 502 см», — написал чиновник.

Неблагоприятной для Хабаровска считается отметка в 450 см, опасной — в 600 см. На островах у краевого центра топит дачи, в самом городе подтоплен нижний ярус набережной. На некоторых улицах размещены насосные установки. Накануне дорожные службы завершили отсыпку дамбы на Богачева, заявил Кравчук. По его словам, специалисты установили насосную группу.

Мэр также рассказал, что в связи с прошедшим дождем рабочие осуществляют откачку воды с ливневых канализаций в районе торгового центра «Выбор». Все службы работают в круглосуточном режиме, добавил он.

10 августа правительство Хабаровского края заявило, что уровень воды в реке Амур превысил опасную отметку и продолжает расти. На этом фоне в регионе ввели режим повышенной готовности.

Ранее жители Тюмени пожаловались, что вода в кранах пахнет нечистотами после резкого подъема воды в Туре.