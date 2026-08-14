Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Уровень Амура у Хабаровска поднялся на полметра выше неблагоприятной отметки

Уровень воды в Амуре возле Хабаровска поднялся на 8 см и превысил 5 м
Ivan Kazachenko/Shutterstock/FOTODOM

Уровень воды в реке Амур возле Хабаровска поднялся на 8 см и преодолел отметку в 5 м. Этот показатель на полметра выше неблагоприятных значений, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Кравчук.

«Уровень Амура поднялся на 8 см, сейчас отметка достигла 502 см», — написал чиновник.

Неблагоприятной для Хабаровска считается отметка в 450 см, опасной — в 600 см. На островах у краевого центра топит дачи, в самом городе подтоплен нижний ярус набережной. На некоторых улицах размещены насосные установки. Накануне дорожные службы завершили отсыпку дамбы на Богачева, заявил Кравчук. По его словам, специалисты установили насосную группу.

Мэр также рассказал, что в связи с прошедшим дождем рабочие осуществляют откачку воды с ливневых канализаций в районе торгового центра «Выбор». Все службы работают в круглосуточном режиме, добавил он.

10 августа правительство Хабаровского края заявило, что уровень воды в реке Амур превысил опасную отметку и продолжает расти. На этом фоне в регионе ввели режим повышенной готовности.

Ранее жители Тюмени пожаловались, что вода в кранах пахнет нечистотами после резкого подъема воды в Туре.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
На что обратить внимание в договоре на платное обучение, чтобы не остаться без денег и диплома? Отвечает юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!