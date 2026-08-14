Названа доля Илона Маска в SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск владеет 48,4% акций аэрокосмической компании SpaceX по состоянию на конец июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно отчетности, миллиардер владеет 6 418 547 515 акциями SpaceX. Их стоимость, исходя из текущих рыночных котировок, оценивается примерно в $908 млрд.

Вторым по величине держателем акций SpaceX является глава венчурного фонда Valor Equity Partners Антонио Грасиас. Ему принадлежит 503 414 530 акций, или около 6,5% общего объема бумаг соответствующего класса. Таким образом, Грасиас является крупнейшим внешним инвестором компании после Маска.

В число других крупных держателей акций SpaceX также входят корпорация Alphabet, которой принадлежит Google, и финансовая группа Fidelity Investments. Их совокупная доля оценивается примерно в 6–8%.

До этого Маск стал первым триллионером. Его состояние превысило $1 трлн после IPO SpaceX, состоявшегося 12 июня. Акции компании дебютировали на Nasdaq и уже 16 июня достигли исторического максимума в $225,64, что сделало Маска первым в мире триллионером.

Однако уже 25 июля он заявил, что больше не является триллионером.

Ранее SpaceX завершила 13-й испытательный полет Starship.