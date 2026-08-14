Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В Госдуме предложили помочь пожилым адаптировать жилье

В Госдуме предложили ввести сертификаты на адаптацию жилья для пожилых
Viktoriia Hnatiuk/Shutterstock/FOTODOM

Группа депутатов фракции «Новые люди» в Госдуме во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложила ввести федеральный сертификат на адаптацию жилых помещений для граждан старшего поколения. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы отмечают, что с возрастом человеку может становиться сложнее свободно пользоваться жильем. Высокие пороги, отсутствие поручней и другие особенности обустройства квартиры могут затруднять передвижение и выполнение повседневных действий.

По мнению депутатов, во многих случаях для решения проблемы достаточно установить необходимые приспособления и адаптировать отдельные элементы жилья с учетом состояния конкретного человека. Предполагается, что сертификат можно будет использовать для оплаты необходимых работ и оборудования. В частности, речь идет об установке поручней, повышении безопасности ванной комнаты и устранении опасных перепадов высоты.

Объем необходимой адаптации, по замыслу авторов инициативы, должен определяться после оценки условий проживания конкретного гражданина.

До этого депутат Никита Чаплин в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что пенсионеры в России могут компенсировать взносы на капитальный ремонт и получить адресную субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Ранее в Госдуме россиянам напомнили о субсидиях на коммуналку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
На что обратить внимание в договоре на платное обучение, чтобы не остаться без денег и диплома? Отвечает юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!