В Госдуме предложили помочь пожилым адаптировать жилье

В Госдуме предложили ввести сертификаты на адаптацию жилья для пожилых

Группа депутатов фракции «Новые люди» в Госдуме во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложила ввести федеральный сертификат на адаптацию жилых помещений для граждан старшего поколения. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы отмечают, что с возрастом человеку может становиться сложнее свободно пользоваться жильем. Высокие пороги, отсутствие поручней и другие особенности обустройства квартиры могут затруднять передвижение и выполнение повседневных действий.

По мнению депутатов, во многих случаях для решения проблемы достаточно установить необходимые приспособления и адаптировать отдельные элементы жилья с учетом состояния конкретного человека. Предполагается, что сертификат можно будет использовать для оплаты необходимых работ и оборудования. В частности, речь идет об установке поручней, повышении безопасности ванной комнаты и устранении опасных перепадов высоты.

Объем необходимой адаптации, по замыслу авторов инициативы, должен определяться после оценки условий проживания конкретного гражданина.

До этого депутат Никита Чаплин в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что пенсионеры в России могут компенсировать взносы на капитальный ремонт и получить адресную субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Ранее в Госдуме россиянам напомнили о субсидиях на коммуналку.