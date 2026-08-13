Муж пять лет накачивал жену наркотиками, насиловал, снимал видео и выкладывал в сеть

В Германии 38-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в насилии над возлюбленной. Об этом сообщает Bild.

По версии следствия, в период с 2019 по 2024 год обвиняемый вводил женщине неизвестное наркотическое вещество, когда потерпевшая теряла сознание, мужчина насиловал ее, снимая происходящее на видео.

Злоумышленнику вменяют шесть эпизодов особо тяжкого сексуального насилия с причинением опасных телесных повреждений. Как выяснили полицейские, он также распространял снятое видео в сети. Подозреваемый был арестован и несколько месяцев провел под стражей, суд огласит ему приговор в конце октября.

До этого в США арестовали 23-летнюю инструктора по танцам по обвинению в насилии над двумя подростками в своей студии, а также в откровенной переписке с ними. Детективы проверяют, были ли у инструктора другие жертвы, имена и возраст пострадавших не разглашаются.

Ранее знакомый из соцсетей три месяца насиловал школьницу и наносил ей ножевые ранения.