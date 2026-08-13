В магазине подарков в Каире взорвался баллон с гелием, есть погибшие

Три человека погибли при взрыве баллона с гелием в магазине подарков в Каире

В Каире взорвался баллон с гелием в магазине подарков в торговом центре Arabella Plaza, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщило МВД Египта.

«В результате взрыва баллона с гелием в магазине подарков на первом этаже торгового центра в районе Пятого поселения погибли три человека, еще несколько были ранены», — указывается в публикации.

После взрыва в магазине случился небольшой пожар, который ликвидировали подразделения гражданской обороны. В результате происшествия также повреждения получили фасады нескольких соседних торговых помещений.

До этого в Москве в Марьиной Роще произошел пожар из-за взрыва газового баллона в многоэтажном доме. Хлопок произошел в квартире на 10-м этаже многоэтажки на Шереметьевской улице около 16:00. После детонации там начался пожар. Возгорание потушили через 2,5 часа, но два человека пострадали и попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. При взрыве были повреждены и автомобили на парковке у дома.

Ранее появились кадры начала пожара в детской больнице в Подмосковье.