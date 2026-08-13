В Липецке школьница выпала из окна четвертого этажа

В Липецке школьница выжила после падения из окна

Полиция Липецка устанавливает обстоятельства травмирования 16-летней девушки. Выпавшей из окна многоэтажка, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает УМВД области.

Инцидент произошел 13 августа в многоэтажке по улице Бунина. В полицию поступило сообщение о падении подростка из окна четвертого этажа. Предварительно установлено, что пострадавшая 16-летняя школьница, с места происшествия ее доставили в медицинское учреждение, подробности о состоянии пострадавшей неизвестны.

По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Кирове четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа дома в микрорайоне Радужный. Ребенок забрался на подоконник и сорвался вниз, однако очевидцы успели растянуть одеяло и поймать его. Врачи не обнаружили у мальчика травм и повреждений, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее пятилетний ребенок не выжил после падения с 16-го этажа в Казани.