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Проблемы с бензином в России
Общество

В Калуге введут режим «чет-нечет» на АЗС

Шапша: в Калужской области заправиться на АЗС можно будет по схеме «чет-нечет»
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об отпуске бензина в регионе по схеме «чет/нечет», которая начнет действовать с 15 августа. Это решение было принято в ответ на сложившуюся ситуацию на топливном рынке, где вновь наблюдаются длинные очереди на автозаправках, написал политик в Telegram-канале.

Согласно новым правилам, в четные дни месяца заправляться смогут автомобили с государственными номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 или 8, а в нечетные — с номерами на 1, 3, 5, 7 или 9. Губернатор отметил, что данная мера поможет автовладельцам лучше планировать свои поездки и снизить нагрузку на АЗС. При этом схема «чет/нечет» не будет касаться заправок, расположенных на трассах.

Также вводится разрешение на отпуск топлива только в бак автомобиля. Топливные компании продолжат действовать в рамках установленных лимитов на продажу бензина для каждого транспортного средства.

Работает региональный геопортал, где жители могут проверить наличие топлива на заправках. В то же время ведутся переговоры с крупными топливными компаниями о повышении объемов поставок в Калужскую область.

На автозаправках будут присутствовать волонтеры для помощи в регулировании очередей и соблюдении порядка во время заправки. В случае необходимости также будут задействованы сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области снова вводят режим «чет-нечет» на АЗС.

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