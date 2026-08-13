В Алтайском крае 92-летняя женщина пострадала после взрыва газа в доме

В Славгороде женщина пострадала при взрыве газа в многоквартирном доме

В Славгороде в двухэтажном многоквартирном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в мессенджере «Макс».

«По прибытии [подразделений ведомства] наблюдалось горение в квартире на первом этаже, площадь открытого огня составила около 10 квадратных метров. В результате хлопка в жилом помещении выбиты оконные рамы», — говорится в публикации.

В МЧС уточнили, что из опасной зоны спасли три человека. Двоих передали прибывшей бригаде скорой помощи для осмотра, одного госпитализировали. Еще трое жильцов были эвакуированы.

По данным пресс-службы, в тушении принимали участие 11 человек личного состава, привлечены четыре единицы техники.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

При этом в следственном управлении Следственного комитета РФ по Алтайскому краю сообщили, что по факту возгорания квартиры в Славгороде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В ведомстве уточнили, что в результате произошедшего медицинская помощь оказывается 92-летней хозяйке квартиры.

Ранее в Ялте потушили пожар на станции техобслуживания.