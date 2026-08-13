В Красноярском крае четыре медведя задавили кур и кроликов и устроили погром на дачах

Красноярском крае жители нескольких дачных поселков столкнулись с нашествием медведей, хищники душат домашнюю птицу, разоряют участки и все чаще выходят к людям. Об этом сообщает ТВК.

В СНТ «Восход-2» в Свердловском районе Красноярска местные жители несколько дней наблюдали группу из четырех медведей, звери уже задавили кур и кроликов. Неспокойно и в СНТ «Ручеек» недалеко от парка «Роев ручей», там медведь приходит около месяца. В Богучанах хищник зашел глубоко в поселок, местный житель прогонял его криками и камнями.

Замечали зверей и в поселке Высокогорский Енисейского округа, а также у трассы, некоторые водители не проезжают мимо, а останавливаются и начинают кормить, чего специалисты делать категорически не рекомендуют. Как пояснил начальник отдела госохотнадзора Николай Мальцев, рост числа выходов связан с неурожаем кедрового ореха и ягод, и в такие годы хищники чаще появляются в пригородах. При встрече с медведем специалисты советуют не привлекать его внимания и сразу звонить по номеру 112.

Ранее мужчина разбудил белого медведя и получил штраф в полмиллиона рублей.