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Общество

Челябинка отдала мошенникам 11 млн после звонка из «Пенсионного фонда»

В Челябинске пенсионерка лишилась 11 млн рублей, поверив в перерасчет пенсии
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске пенсионерка лишилась накоплений, поверив лжесотруднику Пенсионного фонда, который пообещал перерасчёт стажа, а затем запугал ее «спонсированием недружественного государства». Об этом сообщает УМВД области.

Неизвестные связались 71-летней пенсионеркой под видом сотрудников Пенсионного фонда. Аферист под предлогом перерасчета стажа убедил продиктовать код из смс, затем на связь с потерпевшей вышли «силовики». Злоумышленники сообщили, что от имени пожилой женщины якобы перечисляются деньги в недружественное государство, и потребовали срочно задекларировать все сбережения и передать их доверенному лицу.

Испугавшись потерять накопления, пенсионерка сняла со счетов все деньги и отдала их курьеру. Ущерб превысил 11 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Петербурге 17-летняя девушка испугалась несуществующего уголовного дела и отдала мошенникам 2 млн рублей из рабочего сейфа отца. Полицейские задержали предполагаемую участницу преступной схемы, ею оказалась 17-летняя жительница Петербурга, выполнявшая роль курьера.

Ранее девочка из Москвы отдала мошенникам более 32 млн рублей из сейфа родителей.

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