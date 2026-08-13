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HR-эксперт призвал россиян не «подглядывать» за коллегами в выходной

HR-эксперт Солопов: «подглядывание» за коллегами в выходной вредит вашей карьере
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Постоянное присутствие в рабочем чате — это не проявление лояльности и вовлеченности. Работодателя такое поведение часто настораживает, поскольку это порождает видимость присутствия, свидетельствует о лжетрудоголизме и даже нарушает базовый digital-этикет. Об этом «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Солопов, основатель коммуникационной группы «ПРОГРЕСС».

«Для хорошего топ-менеджера умение сотрудника полностью отключиться от работы — это маркер его высокой квалификации. Если менеджер настроил процессы так, что в его выходной все работает как часы, он мастер управления. Если же он не может закрыть ноутбук, значит, процессы завязаны на личный микроменеджмент, а сам человек не умеет планировать время. Руководитель видит в этом не преданность компании, а неумение выставлять приоритеты и управлять собственной нагрузкой», — объяснил он.

По словам эксперта, бизнес — это среда с высоким уровнем стресса. Молчаливое присутствие создает избыточное напряжение в чате, где люди и без того пытаются оперативно решить проблему.

«Хорошему руководителю нужен эффективный, отдохнувший сотрудник с чистой головой и свежими идеями. Если вы все выходные читали рабочую переписку, вы не отдохнули. Ваш мозг продолжал обрабатывать задачи, пусть и в фоновом режиме. В итоге в рабочие дни компания получает уставшего человека, балансирующего на грани выгорания. Выгорание — это дорого для бизнеса, и сознательно загонять себя в него — верх непрофессионализма», — отметил эксперт.

Если вы не дежурный администратор и у вас выходной — выключите уведомления и закройте мессенджер. Напишите в статусе, к кому обращаться по срочным вопросам.

«Умение вовремя «выйти из чата» — это и есть главный признак цифровой зрелости, который руководители ценят гораздо выше, чем круглосуточный онлайн», — резюмировал Дмитрий Солопов.

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