Стало известно, какие качества коллег больше всего бесят россиян

Для многих россиян работа давно стала главным местом для нетворкинга и поиска друзей, хотя токсичные привычки коллег по-прежнему остаются серьезной проблемой. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Больше половины россиян (54%) считают коллег своим близким кругом общения, а для многих из них сослуживцы уже стали однозначной заменой старым друзьям. В то же время каждый шестой сотрудник (15%) принципиально держит дистанцию, воспринимая коллег исключительно как рабочий контакт и не желая переносить эти отношения в личную жизнь. Остальные респонденты стараются соблюдать баланс, предпочитая все-таки искать компанию по интересам за пределами офиса.

Исследование также показало, какие именно качества россияне ценят в коллегах выше всего. На первом месте оказалась доброжелательность — этот фактор отметили 26% респондентов. Почти столько же (25%) ценят профессионализм, а для 24% важнейшим качеством стала надежность. Кроме того, сотрудники уважают готовность прийти на помощь (21%), пунктуальность (20%) и хорошее чувство юмора (18%).

Но есть и обратная сторона медали. Отвечая на вопрос о том, что сильнее всего раздражает их в коллегах, больше четверти опрошенных (26%) назвали сплетни — эта токсичная привычка оказалась главным фактором стресса в коллективе. На втором месте с минимальным отрывом идут грубость (24%) и непрофессионализм (24%). А вот безответственность, перекладывание задач и регулярные опоздания раздражают сотрудников чуть меньше — эти варианты выбрали по 15% респондентов.

«Примечательно, что лишь 6% россиян оказались настолько дзен-ориентированными, что их вообще ничего не раздражает в коллегах. Тот факт, что эмоциональный дискомфорт волнует людей даже больше, чем организационные сбои – серьезный сигнал для работодателя. Токсичная среда убивает мотивацию, – отмечает Валентина Романова, HR-директор Level Group. — Сегодня критически важно трансформировать корпоративную культуру, смещая фокус с контроля процессов на оценку реального результата. В здоровой среде, где есть открытый диалог и каждый сотрудник понимает свою ценность, просто не остается места для кулуарных интриг. В этом плане показателен пример зумеров: они отказываются терпеть грубость ради призрачных карьерных перспектив. Настоящая продуктивность строится не на высиживании часов, а на осознанности».

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