Количество строящихся небоскребов в Москве за год выросло на 20%

На первичном рынке Москвы продолжает расти число строящихся жилых небоскребов. За последний год число проектов бизнес- и премиум-класса высотой более 30 этажей увеличилось на 20%. Среди районов лидирует по-прежнему Даниловский, а среди округов появились изменения в ТОП-3. К такому выводу пришли аналитики компаний «НДВ Супермаркет Недвижимости» и Upside Девелопмент по итогам совместного исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В границах старой Москвы насчитывается 74 строящихся проекта бизнес- и премиум-класса высотой более 30 этажей. Из них 61 относится к бизнес-классу, и еще 13 — к премиальному сегменту. Годом ранее рынок насчитывал 59 подобных проектов, таким образом высотный сегмент прирос на 1/5.

Лидером по концентрации высотных проектов остается Западный административный округ, где сегодня реализуется 13 проектов, или 17,6% от общего объема предложения. Но если в 2025 году он единолично занимал эту строчку, то в 2026 году делит первое место с Южным административным округом, в котором также возводится 13 высоток. В целом в тройке лидеров произошли изменения: САО и ЮВАО уступили свои позиции ЮАО и СЗАО. Северо-Западный округ вышел на второе место с долей 16,2%, а Северный и Юго-Восточный сместились на третье и четвертое с 10 и 8 проектами соответственно.

Если рассматривать распределение по районам, то безусловным лидером остается Даниловский: сегодня здесь девелоперы строят 10 жилых зданий высотой более 100 метров. На одну позицию с третьего на второе место поднялся Хорошево-Мневники с шестью проектами, следом за ним идет Пресненский район с пятью небоскребами. Наиболее заметно позиции потеряли Покровское-Стрешнево и Можайский район. Покровское-Стрешнево опустилось со второго места сразу на шестое: количество строящихся небоскребов в нем сократилось с десяти до трех. Можайский район за год переместился с третьей позиции на восьмую: число высотных проектов здесь уменьшилось с семи до трех.

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