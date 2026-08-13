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Общество

Почти половина россиян не поедут в Европу, даже если границы откроют завтра

Onlinetours: почти половина россиян не готовы поехать в Европу, если границы откроют
Global Look Press

Даже при гипотетическом открытии границ 42,6% россиян не готовы вернуться в Европу. Еще 22,1% затруднились с ответом, и только 26,8% поехали бы безусловно. К таким выводам пришел сервис бронирования пакетных туров Onlinetours, опросивший россиян об отношении к европейским направлениям. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Главные барьеры для возвращения — визовый режим (36,2%) и высокая стоимость поездок (34,8%). Отношение местных жителей беспокоит 28,5% респондентов, логистика — 26,7%. Лишь 8,5% устраивают текущие условия посещения стран Европы.

39,5% опрошенных уверены, что Европа уже никогда не будет прежней для российских туристов. 37,2% так не считают, а 23,3% полагают, что все зависит от внешних факторов.

Переключившись на другие направления, большинство респондентов отметили плюсы: 35,5% посетили новые места, 32,8% познакомились с другими культурами, 32,7% попробовали новую кухню, 21,6% открыли новые форматы отдыха, а 21% сэкономили деньги. Избавиться от визовых очередей удалось 12,2% опрошенных.

Что касается будущего массового туризма, 23,9% уверены, что он вернется, 25,7% допускают такую возможность, 20,4% считают, что не вернется, а 21,1% полагают, что он и не исчезал. Еще 8,9% затруднились с ответом.

Таким образом, даже при снятии ограничений европейские направления вряд ли быстро восстановят былую популярность — россияне адаптировались к новым реалиям, нашли альтернативы и не готовы возвращаться к прежним схемам путешествий.

Ранее россияне рассказали, как планируют туристические поездки.

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